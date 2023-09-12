Наша группа. Мальта - Северная Македония. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

В этом матче сыграют бывшие и будущие соперники сборной Украины по текущему отбору. Это противостояние нашей группы.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 7. Смотреть можно в этой новости.

Отбор к Евро-2024

Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 7