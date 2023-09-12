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Наша группа. Мальта - Северная Македония. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Мальта - Северная Македония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/DeFodi Images
В этом матче сыграют бывшие и будущие соперники сборной Украины по текущему отбору. Это противостояние нашей группы.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 7. Смотреть можно в этой новости.
Отбор к Евро-2024
Мальта 21:45 Северная Македония
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 7
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