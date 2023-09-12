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Румыния - Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Румыния - Косово: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: DFB / Автор – неизвестен
Матч отбора к Евро-2024 Румыния – Косово состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 9. Смотреть можно в этой новости.
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Отбор к Евро-2024
Румыния 21:45 Косово
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 9
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