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Швейцария - Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Швейцария - Андорра: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images
Матч отбора к Евро-2024 Швейцария - Андорра состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 10. Смотреть можно в этой новости.
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Отбор к Евро-2024
Швейцария 21:45 Андорра
Видео онлайн-трансляция – MEGOGO Футбол 10
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