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Тонали рискует пропустить матч против сборной Украины
Еще двое игроков могут не сыграть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" и сборной Италии Сандро Тонали, вероятно, не примет участия в матче против Украины в отборе к Евро-2024. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника у 23-летнего Тонали небольшая мышечная травма. Также вне заявки защитник Леонардо Спинаццола и вратарь Иван Проведель.
Матч Италия - Украина пройдет сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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