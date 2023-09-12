Тонали рискует пропустить матч против сборной Украины

Полузащитник "Ньюкасла" и сборной Италии Сандро Тонали, вероятно, не примет участия в матче против Украины в отборе к Евро-2024. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника у 23-летнего Тонали небольшая мышечная травма. Также вне заявки защитник Леонардо Спинаццола и вратарь Иван Проведель.

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Матч Италия - Украина пройдет сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.