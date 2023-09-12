Официально. Билеты на ЕВРО-2024 можно будет купить уже с 3-го октября

УЕФА откроет продажу 1.2 миллионов билетов на матчи ЕВРО-2024 уже 3-го октября. Окно подачи заявок на покупку билета закроется 26-го числа того же месяца.

Цена на билеты будет начинаться с 30 евро (таких билетов будет 270 тысяч), тогда как около миллиона билетов можно будет купить дешевле чем за 60 евро. Менее чем за 100 евро можно будет купить ещё 10 тысяч билетов.

В октябре будет продажа посредством лотереи: у каждого, кто подал заявку на покупку билета, будут одиннаковые шансы его купить. Также в декабре, по завершению квалификации, откроется продажа ещё миллиона билетов для фанатов стран-участниц.

Отмечается, что УЕФА октроет официальную платформу для перепродажи билетов фанатами, чтобы избежать продажи билетов "в черную".

Напомним, что ЕВРО-2024 пройдет в Германии в 10 городах-хозяевах: Берлин, Кельн, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Лейпциг, Гельзенкирхен, Штутгарт и Дюссельдорф. Матчи пройдут с 14 июня по 14 июля.