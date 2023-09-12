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Тонали нет в заявке Италии на матч с Украиной
Нам должно быть легче
Фото: twitter.com/Azzurri_En
Сборная Италии опубликовала заявку на матч квалификации ЕВРО-2024 с Украиной. В состав не попал лидер полузащиты Сандро Тонали.
Сообщается, что игрок получил травму на тренировке 11-го сентября.
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Доннарумма (1), Викарио (12), Мерет (22).
Защитники: Ди Лоренцо (2), Димарко (3), Бираги (4), Романьоли (6), Дармиан (13), Скальвини (15), Казале (19), Бастони (23).
Полузащитники: Локателли (5), Орсолини (7), Фраттези (8), Пессина (14), Кристанте (16), Барелла (18).
Нападающие: Ретеги (9), Распадори (10), Ннонто (11), Иммобиле (17), Дзакканьи (20), Дзаньоло (21).
Вчера предполагалось, что в полузащите Италии сыграют Локателли, Фратеззи и Пессина.
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