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Украинские фанаты встречают сборную на подъезде к Сан-Сиро – Видео
Вечером их будет около 3000 человек
УАФ
СМИ опубликовали видео как украинские болельщики встречали автобус сборной на подъезде к "Сан-Сиро".
Считается, что встречу посетят около 3000 фанатов нашей национальной команды.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
???? ???????? #ItaliaUcraina - I tifosi ucraini incitano la loro nazionale all’arrivo del pullman allo stadio: saranno in 3 mila circa questa sera nel settore ospiti del Meazza ???? @calciomercatoit pic.twitter.com/kYwwV1EgYe— Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 12, 2023
#ItaliaUcraina, quanti tifosi ospiti a #SanSiro! pic.twitter.com/q61hoy0IfI— calciomercato.com (@cmdotcom) September 12, 2023
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