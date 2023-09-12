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Сборная Италии забивает быстрый гол Украине
Отличился Фраттези
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии забивает быстрый гол Украине в матче квалификации Евро-2024. Ошибка защитников и четкие действия игроков хозяев вылились в гол.
Подскользнулся на фланге Георгий Судаков. Давиде Фраттези и Маттиа Дзакканьи показали слаженную игру в атаке. Полузащитник "Интера" вышел на ударную позицию и мощно пробил в угол ворот. Вратарь не смог спасти.
12' Давиде Фраттези – 1:0.
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