Сборная Италии забивает быстрый гол Украине

Бущан не виноват в обеих голах, виноваты защитники и вообще вся команда, напоминает матч ЧМ 2006 против Италии, когда нас как детей обыграли они. Ни обороны, ни атаки, Реброва вон из команды после этого матча. Ничья с англичанами ничего нам не дает после этого позора.