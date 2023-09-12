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Судья засчитывает спорный мяч Италии в ворота Украины. Счет 2:0 в пользу хозяев
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Sky Italia
Украина пропускает второй в матче квалификации на ЕВРО-2024 против Италии. Давиде Фраттези делает дубль.
Игроки сборной Италии пробили по воротам Украины, мяч отскочил от Кривцова и должен был быть офсайд, но Конопля опустил линию защиты и дал повод судье засчитать мяч Фраттези.
30' Давиде Фраттези – 2:0.
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