Судья засчитывает спорный мяч Италии в ворота Украины. Счет 2:0 в пользу хозяев

Украина пропускает второй в матче квалификации на ЕВРО-2024 против Италии. Давиде Фраттези делает дубль.

Игроки сборной Италии пробили по воротам Украины, мяч отскочил от Кривцова и должен был быть офсайд, но Конопля опустил линию защиты и дал повод судье засчитать мяч Фраттези.

30' Давиде Фраттези – 2:0.