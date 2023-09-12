Ещё два гола до Шевы: Ярмоленко отыгрывает один мяч в поединке с Италией

Украина отыгрывает один мяч в матче квалификации ЕВРО-2024 с Италией. Андрей Ярмоленко забил важнейший мяч.

Украина убежала в быструю контратаку и вторым темпом все-таки закатила мяч в ворота. Андрею Ярмоленко ассистировал выбивающий мяч защитник Италии.

41' Андрей Ярмоленко – 2:1.

Сборная Италии пропускала в 9 из 11 домашних матчей и в 7 из 8 последних матчей в целом.

Андрей Ярмоленко забил 46-й гол за национальную команду. До рекорда Андрея Шевченко – 2 мяча.