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Ещё два гола до Шевы: Ярмоленко отыгрывает один мяч в поединке с Италией
46-ой гол за сборную для Андрея
Оксана Васильєва, UA-Футбол
Украина отыгрывает один мяч в матче квалификации ЕВРО-2024 с Италией. Андрей Ярмоленко забил важнейший мяч.
Украина убежала в быструю контратаку и вторым темпом все-таки закатила мяч в ворота. Андрею Ярмоленко ассистировал выбивающий мяч защитник Италии.
41' Андрей Ярмоленко – 2:1.
Сборная Италии пропускала в 9 из 11 домашних матчей и в 7 из 8 последних матчей в целом.
Андрей Ярмоленко забил 46-й гол за национальную команду. До рекорда Андрея Шевченко – 2 мяча.
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