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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия - Украина 2:1. Паршивые полчаса весь матч испортили

ЕВРО-2024
Обновлено
(1 голосов)

Жаль, что так начали

Италия - Украина 2:1. Паршивые полчаса весь матч испортили

Оксана Васильева, UA-Футбол

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Украина 2:1

Голы: Фраттези 12, 29 - Ярмоленко 41

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко (Бираги 58), Локателли, Барелла (Кристанте 84), Фраттези, Дзаньоло (Орсолини 72), Распадори (Ретеги 72), Дзакканьи (Ньонто 58)

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 84), Зинченко (Буяльский 75), Судаков, Ярмоленко (Мудрик 58), Довбык (Яремчук 58), Цыганков (Ванат 75)

Предупреждения: Миколенко 38, Конопля 62, Степаненко 76, Забарный 78

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Шанс снять итальянское проклятие и наконец-то не проиграть им в официальном матче после пяти поражений в пяти был уникальным. "Скуадра Адзурра" привела нового тренера официально 12 дней назад. Предыдущий завел ее в кризис вплоть до неверия болельщиков в нее. Она страдает от травм, постоянно пропускает, часто упускает победу против более слабых команд, а дома выиграла лишь три из восьми предыдущих матчей.

В этом доме местные болельщики сегодня еще и постоянно свистели своему же вратарю Джанлуиджи Доннарумме за его клубные дела - скандальный переход из "Милана" в "Пари Сен-Жермен" два года тому.

Но сборная Украины не смогла и на этот раз. Связка Англия-Италия оказалась слишком сложной. Или же страх и одновременно возможность прорыва, успеха - слишком сковывающими.

Лучано Спаллетти в своем втором матче на посту, в отличие от невзрачного первого в Северной Македонии, за который сборная получила много жесткой критики (он сам говорил о недостатке качества и жесткости в дуэлях), явно поставил на молодость и скорость. Более опытных, но более медленных Кристанте, Тонали (травма), Иммобиле заменили гораздо более молодые, быстрые, энергичные Локателли, Фраттези, Распадори.

Сергей Ребров же наоборот, выпустил более опытных, возрастных и медленных игроков. Ярмоленко вместо Мудрика, Кривцов заменил травмированного Матвиенко. Хотя дело не в них. Ведь грубо ошибся уже в дебюте матча как раз молодой.

В первые минут 35 победа Спаллетти над Ребровым выглядела нокаутом. Статистика уж точно подтверждала это. 10:0 по ударам по воротам, 66:34 по владению мячом, 2:0 по голам. Гости выглядели совершенно растерянными, ошеломленными, подавленными. Пожалуй, это выглядело даже хуже, чем мартовская игра в Англии. Можно списать на усталость после сентябрьской ничьей c Англией? Но ведь это дебют матча.

Украинцы не были готовы к высокому прессингу. Причём интересно, что центральных защитников не очень прессинговали. Зато сразу же включали давление при первом пасе на фланг или в центр поля. Не были готовы и к работе Фраттези. Номинальная "восьмерка" часто появлялась и на правом фланге, и в центре штрафной в роли второго форварда. Даже первого форварда. Распадори тогда отходил немного назад, как он любит.

Первый гол и был забит после включения прессинга на фланге. Судаков получил там мяч, но подскользнулся, потерял, Дзакканьи выложил в штрафную и Фраттези пробил низом. Еще до этого Распадори принял прострел справа, прорвался мимо сонных Забарного и Кривцова, но в упор пробил куда-то высоко. Навес Дзакканьи срезался, и Бущану пришлось отбивать, Фраттези и Барелла разыграли, и там защитники спасли.

В середине тайма Судаков поменял бутсы. Без комментариев...

Тогда же прессинг ослаб, украинцы начали чувствовать мяч, иногда отбирать, продвигаться вперёд. Но и начали получать контратаки итальянцев. Фраттези сбросил назад головой, и Распадори вновь пробил плохо, Дзаньоло пробил с 20-ти метров, мяч попал в Фраттези, отскочил от защитника к нему же, Давиде пробил в падении низом под вратарем. И арбитры на поле, и даже он сам думал, что офсайд, но ВАР подправил.

А вот затем началась совсем иная игра, будто другой матч. Хозяева доминировали, но и гости уже часто огрызались. Давили с правого фланга через Коноплю и Ярмоленко, перехватывали в центре поля. Довбык получил пас вразрез, пробивал с 17-ти метров - Доннарумма отбил. Еще один вразрез, Довбык, Цыганков, Ярмоленко вразрез, удар Довбыка в упор тащит Доннарумма, мяч попадает в Димарко и отскакивает влево к Ярмоленко.

Италия пропустила в девятом из 11-ти последних домашних матчей и в седьмом из восьми последних на всех полях.

Начало второго тайма, как и концовка первого, проходило на встречных курсах. Доминирование Италии, но немало атак Украины с пасами вразрез на Довбыка. Артем не попадал с острого угла, удар Цыганкова блокировали. Димарко прострелил, Дзаньоло сбросил и Дзакканьи из центра штрафной пробил плохо. Распадори в центре штрафной - Бущан кончиками пальцев тащит удар низом. Скальвини головой с углового чуть не попал.

Впрочем, к середине тайма хозяева вернули полное преимущество без позволения контратак соперникам. Уход лучших игроков Украины в этом матче - Ярмоленко и Довбыка - выключил всю атаку. А тем временем Дзаньоло бил низом издали - Бущан чётко отбил. Локателли после рикошетов в штрафной пробил в перекладину. Не сказать, что первые 30 минут матча вернулись, но полное преимущество хозяев ясно чувствовалось.

В такой ситуации Ребров решил пойти ва-банк и выпустил форварда Ваната вместо вингера Цыганкова и атакующего полузащитника Буяльского вместо опорника Зинченко. Как раз эти замены улучшили состояние его сборной. Опасные моменты Италии почти прекратились, а как раз Конопля замыкал головой с близкого расстояния. Но не попал. Не попал и Ванат издали. А от контратак Ньонто и Орсолини еле отбились.

Жаль. Большую часть матча сборная Украины выглядела более чем достойно. Но отвратительные первые полчаса испортили все. Хотя кое-какой позитив есть. Связка Ярмоленко и Довбыка. Поражение лишь с разницей в один мяч (а в случае равенства по очкам прежде всего считают очные матчи). И вера в то, что такую Италию за пределами Италии можно переиграть.

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В статье: Украина Италия сборная Украины отбор на Евро-2024
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Комментарии (48)
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balamyt (Boston)
13.09.2023 в 00:53
Беда СБУ в том что она сразу попала в сильнейшую ТОП подруппу ..гле у нее не было шансов на даже не 2-е место..Достойный проигрыш был ее мечтой или Ничья как Победа.Я не буду ругать их за ошибки...Играли как позволяло их мастерство и физ.подготовка..Главный соперник СБУ - сб. Сев. Македонии доказала что не слабее...Так что если СБУ займет 3-е место.это будит закономерно..т.к. выше головы не прыгнеш. Нужно быть реалистами..В СБУ от силы 2-3 ТОП футболиста...остальные едва дотягивают до уровня сборной..а равноценных замен нет и скоро не предвидится..Так что у Реброва выбор невелик.. При Шевченко картина была получше...Но тогда еще не было войны.
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
13.09.2023 в 00:52
Беда СБУ в том что она сразу попала в сильнейшую ТОП подруппу ..гле у нее не было шансов на даже не 2-е место..Достойный проигрыш был ее мечтой или Ничья как Победа.Я не буду ругать их за ошибки...Играли как позволяло их мастерство и физ.подготовка..Главный соперник СБУ - сб. Сев. Македонии доказала что не слабее...Так что если СБУ займет 3-е место.это будит закономерно..т.к. выше головы не прыгнеш. Нужно быть реалистами..В СБУ от силы 2-3 ТОП футболиста...остальные едва дотягивают до уровня сборной..а равноценных замен нет и скоро не предвидится..Так что у Реброва выбор невелик.. При Шевченко картина была получше...Но тогда еще не было войны.
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
13.09.2023 в 00:49
Ну наші не можуть самі собі і не привезти. Взагалі гра в обороні тихий жах.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.09.2023 в 00:37
Нещодавня нічия з Англією і перемога над італійцями в останньому турі виведе нас на Євро
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+2
0
Зритель (Харьков)
13.09.2023 в 00:42
Математично - да. Реально - це фантастика.
Ответить
0
-2
Romerik (YNWA)
13.09.2023 в 00:14
Нормально зіграли по рахунку, не дуже по грі. Але камон. Це ж Італія, навіть ослаблена. Плюс наша хронічна хвороба - 2 ігри в спарці. А ми до останньої хвилини мали шанси проти чемпіонів Європи. Нічого страшного нема. У нас як було, так і залишається 1 завдання - Виграти в Італійців. А будемо це ми робити в Італії чи в Польщі, різниці немає. Це все що нам треба. Не вийде, ну не вийде. Усі нас хоронили ще після жеребкування. Вийде - класно
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.09.2023 в 00:53
Треба зауважити, що не просто дві гри поспіль, а дві гри поспіль з провідними командами з чільної еліти світового футболу, до того ж всі ігри ми проводимо без жодної гри у себе вдома.
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+1
0
Andrumas (Düsseldorf)
13.09.2023 в 00:08
После того трэша, который творится с клубами УПЛ в еврокубках, сборную ругать за 1:2 на выезде с действующими чемпионами Европы это прямо роскошь:) главное в октябре обыграть Македонию и Мальту
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+2
0
Kaiso Vegas
13.09.2023 в 00:08
Довбик, який йшов з поля виглядав свіжішим за Яремчука, який з‘явився. Взагалі, моя субъєктивна думка: Роман зараз не рівень збірної, той же Ванат набагато краще грав. Ще одного не можу зрозуміти: навіщо збірній Буяльський, невже той же Маліновський зіграв би гірше? (питання риторичне)
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2023 в 00:12
буялию витальскому статистику выступлений за сборную набивают, наверное, перед продажей
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0
-2
avatar
Kalyna (Montreal)
13.09.2023 в 00:15
Мені жаль, що Малиновського не викликають.
Ответить
0
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.09.2023 в 00:05
Паршиві 80хв, а ні 30. Пощастило що не розгромили акі тих люксембуржців.
Ответить
+1
0
urik (Кривой Рог)
13.09.2023 в 00:03
Італійці не ті , що колись були...Спалетті напружено чекав фінального свистка . Ну а наші просто ЖАХ ,
Ответить
+3
-1
zidan1972 (Днепр)
12.09.2023 в 23:58
Говорят Мудрик хорошо вошел? Куда??? 100 миллионов.... это жесть
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+1
-6
Грязный Гаррик (C)
12.09.2023 в 23:57
Назад на вратаря , «закидушка» на фланг и всё...Вся тактика - мы так играли в 1977 году на «Метеоре» подростками..Поэтому это весь наш уровень сборной...
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2023 в 23:59
у тебя и до сих пор словесный метеоризм
Ответить
+4
-2
avatar
Бapceлиниyc
13.09.2023 в 00:09
Ахтунг, газы!
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2023 в 00:10
ахтунк, гарри!))
0
0
avatar
Бapceлиниyc
13.09.2023 в 00:12
гарик-лошарик ))
0
0
Консул (Звягель )
12.09.2023 в 23:55
Могли зіграти краще, але в перші півгодини були якісь злякані та приторможені. Італія грала дуже добре, з рахунком нам пощастило. Конопля,Забарний непогано відіграли.
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+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.09.2023 в 00:09
Помилка з офсайдною лінією, яку допустив Конопля, вартувала нам другого голу, який і став для вирішальним, відігратись вже було дуже складно.
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
12.09.2023 в 23:54
Сколько им еще нужно лет для опыта и научится играть 2 игры подряд? или снова тяжелая дорога на автобусе?Мудрик это анекдот...Ванат сырой для сборной...Ладно...
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+1
-2
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alex 66 (Кременчук)
12.09.2023 в 23:54
Перший гол....от шо робив там Судаков....куди подівся Конопля при виконанні білд-апу
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+2
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
13.09.2023 в 00:02
А что делал Бущан ? Между ним и штангой было от силы полтора метра. Удар был метров с двадцати. Он даже руку не выставил...
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2023 в 00:14
бущан продумывал, как лучше во втором тайме дать пас макару перед своей штрафной! и с этим он справился на все 100)))
0
-2
avatar
Kalyna (Montreal)
12.09.2023 в 23:53
Я вважаю, наші могли дотиснути нічию, треба було контратакувати більше і гостріше, не такі італійці вже грізні: можна з ними грати і мати результат. Але боялися сильно ризикувати, щоб не пропустити ще. Перший м'яч Бущан міг взяти.
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+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2023 в 23:51
техника выполнения передач - жесть
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+2
0
Sanjobar (Севастополь)
12.09.2023 в 23:51
Много что можно сказать. Пока только эмоции.Один вопрос: Забарного направо учили смотреть? Или там просто нет Динамовцев? Мудрик - блаженный мальчик играющий в футбол сам с собой.
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+4
-2
sidor3 (Киев)
12.09.2023 в 23:50
Хорошо отыграли две игры. Тяжело выиграть у Италии в Италии. Но в сборной большие проблемы. Ужасная игра распиареных Судаковых Мудриков Довбиков. Молодец Канопля. Ну нет у нас игроков топ уровня. А вообще молодцы с Ребровым.
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+2
-4
Romerik (YNWA)
13.09.2023 в 00:28
Ти яким місцем дивився матч? Довбик на фоні Яремчука був мега футболістом. Судакова чи не найкраща опція в матчі і чи не єдиний, який робив гостроту в центрі поля. Чи ти як звичайний Вася з пивом біля телевізора запам'ятав тільки, як він підсковзнувся і поржав з цього? Тоді да, Судакова "ужасно" зіграв
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+2
0
avatar
Бapceлиниyc
13.09.2023 в 00:34
Мне тоже Фима понравился. И главное бегает везде такой, борется, не сомневается... за себя и за того парня старается.. не устал, не сгинул.. негра опрокинул.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
12.09.2023 в 23:50
хорошо хоть больше не набили--они сильнее нам там делать не чего --1 тайм позор
Ответить
+3
-1
Демьян (Днепр)
12.09.2023 в 23:48
Какой редкий талант имеют все наши тренера, только что то начало выходить впереди,во втором тайме, на замену выходят люди которые за полчаса игры за мяч зацепится не могут, более менее Мудрик вошёл, Яремчук это что вообще Буяльский днище. Просто слов нет.
Ответить
+2
-4
Тренерую (Столица)
12.09.2023 в 23:50
Мудрик вошёл???)))
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2023 в 23:53
пас - рывок - обыгрыш - навес - конопля промазал!
+3
-2
download1 (huyersk)
12.09.2023 в 23:50
Поява Мудрика та Яремчука планувалася ще до матчу - джокери. Всі інші вийшли на заміну освіжити гру, бо сили не безмежні.
Ответить
+1
-1
download1 (huyersk)
12.09.2023 в 23:46
1.Це був дуже цікавий матч з інтригою.2.Це була гідна гра з надмотивованим топ-суперником( Італія працювала з м'ячем, як бразильці. Це мене здивувало ) Та гідний рахунок. 3.Вкотре супер-заміни від Реброва. Логічна ротація, своєчасні заміни, скеровуваючи команду, своєчасні заміни освіжити гру та перестарухватися через отримані жовті картки. Це вже стає фішкою Реброва. 4. Дякую хлопці! Лев матчу другий матч поспіль - Конопля. Як же він набігався за ці два матча, здоров'я йому - неймовірна самопожертва. Такий футбол нам потрибній!
Ответить
+3
-5
efim423 (odessa)
12.09.2023 в 23:50
не увидел логичности в том что первый тайм циганков пробегал левом фланге , эксперменировать с италией ну такое , лучше б бегал мудрик там
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+2
-1
Зритель (Харьков)
12.09.2023 в 23:46
По такій грі мінімальна поразка - це успіх. Одразу після жеребкування було зрозуміло, що з групи з вірогідністю 100% вийдуть Англія та Італія. Україні треба вболівати за Шотландію, Сербію, Фінляндію, Ізраіль та готуватися до плей-офф
Ответить
+7
-1
avatar
scorpius (Ck)
12.09.2023 в 23:46
Италия по делу выиграла. Наши в первые 30 мин выглядели как сборная Сан-Марино. Если такая разница в классе от претендентов на выход из группы, то про Евро нам нечего и думать.
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2023 в 23:45
телеги
Ответить
+1
-1
avatar
Rriddle (Ukraine)
12.09.2023 в 23:45
не тягнуть наші два матчі підряд, фізично дуже слабкі. Дякую Бущану, що хоч не розгром
Ответить
+3
0
Karamba911 (Львів)
12.09.2023 в 23:44
Заслужена поразка. Італійці в цьому матчі були на порядок ліпші у всьому НАЖАЛЬ.
Ответить
+4
-1
Моуринью (Днепропетровск)
12.09.2023 в 23:42
Поменяли Довбика и острота впереди пропала. Он хорошо сегодня открывался и 60% ударов по воротам он нанёс. И в голе огромная его заслуга. Яремчук ничего не дал впереди.
Ответить
+6
-1
Грязный Гаррик (C)
12.09.2023 в 23:41
Это ужас...Говорю себе наверное лет 15 уже - не смотри этих сборников...Ужас кроме Бущана некого назвать футболистом...Позор
Ответить
+3
-4
avatar
alex 66 (Кременчук)
12.09.2023 в 23:46
При цьому і Бущан плужив, ледве не привіз гол.
Ответить
+3
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
12.09.2023 в 23:48
Первый гол во вратарский угол - целиком вина Бущана. Он тоже, по-твоему не футболист ?
Ответить
0
-3
Зритель (Харьков)
13.09.2023 в 00:16
К сожалению, высококлассных вратарей в Украине сейчас нет.
0
-1

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.