Италия - Украина 2:1. Паршивые полчаса весь матч испортили

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Украина 2:1

Голы: Фраттези 12, 29 - Ярмоленко 41

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко (Бираги 58), Локателли, Барелла (Кристанте 84), Фраттези, Дзаньоло (Орсолини 72), Распадори (Ретеги 72), Дзакканьи (Ньонто 58)

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 84), Зинченко (Буяльский 75), Судаков, Ярмоленко (Мудрик 58), Довбык (Яремчук 58), Цыганков (Ванат 75)

Предупреждения: Миколенко 38, Конопля 62, Степаненко 76, Забарный 78

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Шанс снять итальянское проклятие и наконец-то не проиграть им в официальном матче после пяти поражений в пяти был уникальным. "Скуадра Адзурра" привела нового тренера официально 12 дней назад. Предыдущий завел ее в кризис вплоть до неверия болельщиков в нее. Она страдает от травм, постоянно пропускает, часто упускает победу против более слабых команд, а дома выиграла лишь три из восьми предыдущих матчей.

В этом доме местные болельщики сегодня еще и постоянно свистели своему же вратарю Джанлуиджи Доннарумме за его клубные дела - скандальный переход из "Милана" в "Пари Сен-Жермен" два года тому.

Но сборная Украины не смогла и на этот раз. Связка Англия-Италия оказалась слишком сложной. Или же страх и одновременно возможность прорыва, успеха - слишком сковывающими.

Лучано Спаллетти в своем втором матче на посту, в отличие от невзрачного первого в Северной Македонии, за который сборная получила много жесткой критики (он сам говорил о недостатке качества и жесткости в дуэлях), явно поставил на молодость и скорость. Более опытных, но более медленных Кристанте, Тонали (травма), Иммобиле заменили гораздо более молодые, быстрые, энергичные Локателли, Фраттези, Распадори.

Сергей Ребров же наоборот, выпустил более опытных, возрастных и медленных игроков. Ярмоленко вместо Мудрика, Кривцов заменил травмированного Матвиенко. Хотя дело не в них. Ведь грубо ошибся уже в дебюте матча как раз молодой.

В первые минут 35 победа Спаллетти над Ребровым выглядела нокаутом. Статистика уж точно подтверждала это. 10:0 по ударам по воротам, 66:34 по владению мячом, 2:0 по голам. Гости выглядели совершенно растерянными, ошеломленными, подавленными. Пожалуй, это выглядело даже хуже, чем мартовская игра в Англии. Можно списать на усталость после сентябрьской ничьей c Англией? Но ведь это дебют матча.

Украинцы не были готовы к высокому прессингу. Причём интересно, что центральных защитников не очень прессинговали. Зато сразу же включали давление при первом пасе на фланг или в центр поля. Не были готовы и к работе Фраттези. Номинальная "восьмерка" часто появлялась и на правом фланге, и в центре штрафной в роли второго форварда. Даже первого форварда. Распадори тогда отходил немного назад, как он любит.

Первый гол и был забит после включения прессинга на фланге. Судаков получил там мяч, но подскользнулся, потерял, Дзакканьи выложил в штрафную и Фраттези пробил низом. Еще до этого Распадори принял прострел справа, прорвался мимо сонных Забарного и Кривцова, но в упор пробил куда-то высоко. Навес Дзакканьи срезался, и Бущану пришлось отбивать, Фраттези и Барелла разыграли, и там защитники спасли.

В середине тайма Судаков поменял бутсы. Без комментариев...

Тогда же прессинг ослаб, украинцы начали чувствовать мяч, иногда отбирать, продвигаться вперёд. Но и начали получать контратаки итальянцев. Фраттези сбросил назад головой, и Распадори вновь пробил плохо, Дзаньоло пробил с 20-ти метров, мяч попал в Фраттези, отскочил от защитника к нему же, Давиде пробил в падении низом под вратарем. И арбитры на поле, и даже он сам думал, что офсайд, но ВАР подправил.

А вот затем началась совсем иная игра, будто другой матч. Хозяева доминировали, но и гости уже часто огрызались. Давили с правого фланга через Коноплю и Ярмоленко, перехватывали в центре поля. Довбык получил пас вразрез, пробивал с 17-ти метров - Доннарумма отбил. Еще один вразрез, Довбык, Цыганков, Ярмоленко вразрез, удар Довбыка в упор тащит Доннарумма, мяч попадает в Димарко и отскакивает влево к Ярмоленко.

Италия пропустила в девятом из 11-ти последних домашних матчей и в седьмом из восьми последних на всех полях.

Начало второго тайма, как и концовка первого, проходило на встречных курсах. Доминирование Италии, но немало атак Украины с пасами вразрез на Довбыка. Артем не попадал с острого угла, удар Цыганкова блокировали. Димарко прострелил, Дзаньоло сбросил и Дзакканьи из центра штрафной пробил плохо. Распадори в центре штрафной - Бущан кончиками пальцев тащит удар низом. Скальвини головой с углового чуть не попал.

Впрочем, к середине тайма хозяева вернули полное преимущество без позволения контратак соперникам. Уход лучших игроков Украины в этом матче - Ярмоленко и Довбыка - выключил всю атаку. А тем временем Дзаньоло бил низом издали - Бущан чётко отбил. Локателли после рикошетов в штрафной пробил в перекладину. Не сказать, что первые 30 минут матча вернулись, но полное преимущество хозяев ясно чувствовалось.

В такой ситуации Ребров решил пойти ва-банк и выпустил форварда Ваната вместо вингера Цыганкова и атакующего полузащитника Буяльского вместо опорника Зинченко. Как раз эти замены улучшили состояние его сборной. Опасные моменты Италии почти прекратились, а как раз Конопля замыкал головой с близкого расстояния. Но не попал. Не попал и Ванат издали. А от контратак Ньонто и Орсолини еле отбились.

Жаль. Большую часть матча сборная Украины выглядела более чем достойно. Но отвратительные первые полчаса испортили все. Хотя кое-какой позитив есть. Связка Ярмоленко и Довбыка. Поражение лишь с разницей в один мяч (а в случае равенства по очкам прежде всего считают очные матчи). И вера в то, что такую Италию за пределами Италии можно переиграть.