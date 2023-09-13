Спаллетти: Мы позволили Украине создать только два шанса и две контратаки

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Украиной (2:1) в отборе Евро-2024.

"Мы должны быть счастливы, потому что не всегда можно исключить атакующие действия соперника. Мы дали Украине только два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Не могу пожаловаться - команда сыграла хорошо.

На последних минутах соперник бросил в атаку больше игроков, потому что поражение с большей разницей мячей для него немного что изменило бы. Однако нам нужно было действовать лучше и забивать третий и четвертый голы", - приводит слова Спаллети официальный сайт УЕФА.