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Спаллетти: Мы позволили Украине создать только два шанса и две контратаки
Наставник "скуадры" считает, что его команда могла забить 3-й и 4-й голы
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Украиной (2:1) в отборе Евро-2024.
"Мы должны быть счастливы, потому что не всегда можно исключить атакующие действия соперника. Мы дали Украине только два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Не могу пожаловаться - команда сыграла хорошо.
На последних минутах соперник бросил в атаку больше игроков, потому что поражение с большей разницей мячей для него немного что изменило бы. Однако нам нужно было действовать лучше и забивать третий и четвертый голы", - приводит слова Спаллети официальный сайт УЕФА.
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