Похоже шведы останутся без Евро. Швеция - Австрия 1:3. Видео голов и обзор матча

Швеция провела великолепный первый тайм, но, складывается впечатление, забыла выйти на поле после перерыва. Два гола австрийцев в начале второго тайма решили судьбу всего противостояния. Далее было пенальти, которое реализовал Марко Арнаутович, фактически похоронив все надежды Швеции на Евро-2024. На 90-й минуте Хольм все же сумел отквитать один гол, который уже мало на что влиял.

Австрия остается на втором месте, у них равное количество очков с бельгийцами - по 13, именно между этими командами разгорится борьба за первое место группы F. А шведы, на счету которых всего 6 очков, похоже уже попрощались со своими планами посетить Германию летом 2024-го.

Отбор на Евро-2024, 6-й тур

Стадион: "Френдс Арена" (Стокгольм)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Швеция - Австрия 1:3

Голы: Хольм (90) - Грегорич (53), Арнаутович (56; 69, с пенальти)