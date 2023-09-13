Локателли: Мы сумели победить сборную Украины, показав великолепную игру

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли поделился мыслями после победы над Украиной (2:1) в отборе Евро-2024.

"Сегодня был допустим только один исход, и нам удалось победить, великолепно проведя игру. Из этого нам и нужно исходить в построении команды. Я доволен своей игрой и всей командой в целом. Нужно только надежнее доводить до победы.

Я очень скучал по футболке "скуадры адзурры" - желание вернуться и побеждать в составе этой команды было очень велико", - цитирует Локателли официальный сайт УЕФА.