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Локателли: Мы сумели победить сборную Украины, показав великолепную игру
Итальянский полузащитник доволен игрой своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли поделился мыслями после победы над Украиной (2:1) в отборе Евро-2024.
"Сегодня был допустим только один исход, и нам удалось победить, великолепно проведя игру. Из этого нам и нужно исходить в построении команды. Я доволен своей игрой и всей командой в целом. Нужно только надежнее доводить до победы.
Я очень скучал по футболке "скуадры адзурры" - желание вернуться и побеждать в составе этой команды было очень велико", - цитирует Локателли официальный сайт УЕФА.
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