Лидер издевается над аутсайдером. Бельгия - Эстония 5:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Бельгии повторно разгромила Эстонию, фактически гарантировав себе квалификацию на Евро-2024. После поражения шведов в Австрии подопечным Доменико Тедеско остаётся набрать всего один пункт в трёх последних турах, чтобы заполучить путёвку на турнир. Эстонцы же во второй раз за неделю пропустили 5 мячей и опустились на последнее место группы F.

Квалификация к Евро-2024

Группа F, 6-й тур

Брюссель, Руа Бодуэн

Бельгия – Эстония 5:0

Голы: Вертонген 4, Троссард 18, Лукаку 56, 58, де Кетеларе 88