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Лидер издевается над аутсайдером. Бельгия - Эстония 5:0. Видео голов и обзор матча
Легкая прогулка для Бельгии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бельгии повторно разгромила Эстонию, фактически гарантировав себе квалификацию на Евро-2024. После поражения шведов в Австрии подопечным Доменико Тедеско остаётся набрать всего один пункт в трёх последних турах, чтобы заполучить путёвку на турнир. Эстонцы же во второй раз за неделю пропустили 5 мячей и опустились на последнее место группы F.
Квалификация к Евро-2024
Группа F, 6-й тур
Брюссель, Руа Бодуэн
Бельгия – Эстония 5:0
Голы: Вертонген 4, Троссард 18, Лукаку 56, 58, де Кетеларе 88
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