Фраттези – о дубле в ворота Украины: Хотел добавить трудностей Индзаги

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези, ставший автором дубля в матче с Украиной (2:1), прокомментировал победу над украинской командой.

"Главное - получить положительный результат. Три очка – это даже лучше, чем два гола. Понятно, что я хотел добавить трудности Индзаги при определении состава на дерби.

Но если я не попаду в старт – отнесусь к этому с пониманием, потому что сейчас в команде есть игроки, которые готовы лучше меня", - сказал Фраттези.