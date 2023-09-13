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Фраттези – о дубле в ворота Украины: Хотел добавить трудностей Индзаги
В эти выходные миланское дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези, ставший автором дубля в матче с Украиной (2:1), прокомментировал победу над украинской командой.
"Главное - получить положительный результат. Три очка – это даже лучше, чем два гола. Понятно, что я хотел добавить трудности Индзаги при определении состава на дерби.
Но если я не попаду в старт – отнесусь к этому с пониманием, потому что сейчас в команде есть игроки, которые готовы лучше меня", - сказал Фраттези.
В субботу, 16 сентября "Интер", за который выступает Фраттези, примет "Милан".
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