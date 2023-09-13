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Сайт Goal.com представил свой рейтинг фаворитов Евро-2024
Сборная Украины в рейтинг не попала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Сайт Goal.com представил свой рейтинг фаворитов Евро-2024
Отборочная кампания к Евро-2024 завершится только в ноябре, но уже сейчас многие страны находятся на грани того, чтобы забронировать билеты в Германию, и уже можно оценить перспективы претендующих на главный европейский трофей сборных следующим летом. Популярный сайт Goal.com составил рейтинг 20 сборных, которые по их мнению являются главными претендентами на победу.
Рейтинг возглавила сборная Франции, которая на Евро-2020 вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. Второе место в списке занимает сборная Англии, которая в финале предыдущего чемпионата Европы уступила Италии. Третье место - у сборной Португалии, которая на прошлом Евро вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.
Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com:
- 1. Франция;
- 2. Англия;
- 3. Португалия;
- 4. Испания;
- 5. Бельгия;
- 6. Хорватия;
- 7. Австрия;
- 8. Германия;
- 9. Шотландия;
- 10. Нидерланды;
- 11. Дания;
- 12. Швейцария;
- 13. Венгрия;
- 14. Италия;
- 15. Турция;
- 16. Сербия;
- 17. Албания;
- 18. Чехия;
- 19. Словения;
- 20. Словакия.
Евро-2024 состоится в период с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
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