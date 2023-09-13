Почему сборная Украины проиграла итальянцам и как игроки команды Реброва отреагировали на результат

Мы проиграли, ну и что? Разбираемся в причинах поражения от сборной Италии в матче группового этапа квалификации на Евро-2024. Как воспринимать проигрыш итальянцам? Что Ребров сделал не так и почему не было повторения успеха, как в игре против сборной Англии? Все ответы – в новом выпуске "Записок украинского болельщика".

Таймкоды:

00:00 – Когда скажу условия розыгрыша футболки сборной?

00:37 – Причины поражения сборной Украины итальянцам;

08:09 – Реакция игроков сборной на поражение;

08:41 – Календарь сборной и ситуация в группе С квалификации на Евро;

09:48 – Условия участия в розыгрыше футболки национальной сборной Украины по футболу.