ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почему сборная Украины проиграла итальянцам и как игроки команды Реброва отреагировали на результат
Плюс розыгрыш футболки национальной команды – участвуй!
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Мы проиграли, ну и что? Разбираемся в причинах поражения от сборной Италии в матче группового этапа квалификации на Евро-2024. Как воспринимать проигрыш итальянцам? Что Ребров сделал не так и почему не было повторения успеха, как в игре против сборной Англии? Все ответы – в новом выпуске "Записок украинского болельщика".
Таймкоды:
00:00 – Когда скажу условия розыгрыша футболки сборной?
00:37 – Причины поражения сборной Украины итальянцам;
08:09 – Реакция игроков сборной на поражение;
08:41 – Календарь сборной и ситуация в группе С квалификации на Евро;
09:48 – Условия участия в розыгрыше футболки национальной сборной Украины по футболу.
Популярное сейчас
- Динамо обзавелось автомобильным спонсором
- Альтернативный путь Украины на Евро-2024. Возможен выход в плей-офф дивизионов А и В
- Удар по Севастополю. ГУР подтвердило повреждение десантного корабля и подводной лодки РФ
- Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО