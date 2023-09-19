Юлиан Нагельсманн пока не готов возглавить сборную Германии по финансовым причинам - Источник

Немецкий футбольный союз (DFB) предлагает 36-летнему специалисту зарплату в размере около 4 млн евро в год, тогда как в "Баварии" он зарабатывал около 7 млн за сезон.

Контракт Нагельсманна с мюнхенским клубом, несмотря на отставку в марте, продолжает действовать, и "Бавария" по-прежнему выплачивает тренеру зарплату, но в меньшем объеме - 5 млн в год.

Агенты Нагельсманна предложили чемпионам Германии выплатить ему дополнительную компенсацию перед назначением в сборную, но мюнхенцев это не устраивает. При этом отступные за Нагельсманна составляют 10 млн евро, но "Бавария" готова безвозмездно отпустить его в Бундестим, если DFB полностью покроет зарплату тренера.