Петраков уволил главного тренера Турции: сборная объявила об отставке специалиста

Сборная Турции объявила об отставке главного тренера Стефана Кунца. Недавно национальная сборная сыграла 1:1 с Арменией Александра Петракова.

Стоит отметить, что для стран это принципиальное противостояние. Турция и Армения имеют длинную историю политических и культурных распрей, так как османы уничтожали армян во время первой мировой войны, что многими государствами признано геноцидом.

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Команды сыграли вничью (1:1) в рамках квалификации на ЕВРО-2024 8-го сентября. Команда Армении занимает 3-е место в группе, отставая от Турции на 3 очка.

Стефан Кунц возглавлял сборную Турции с сентября 2021-го. Команда остановилась в шаге от прохода на чемпионат мира в Катаре, уступив лишь Италии в плей-офф квалификации.