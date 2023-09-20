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Петраков уволил главного тренера Турции: сборная объявила об отставке специалиста
Команды недавно сыграли вничью 1:1
Фото: ffa.am
Сборная Турции объявила об отставке главного тренера Стефана Кунца. Недавно национальная сборная сыграла 1:1 с Арменией Александра Петракова.
Стоит отметить, что для стран это принципиальное противостояние. Турция и Армения имеют длинную историю политических и культурных распрей, так как османы уничтожали армян во время первой мировой войны, что многими государствами признано геноцидом.
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Команды сыграли вничью (1:1) в рамках квалификации на ЕВРО-2024 8-го сентября. Команда Армении занимает 3-е место в группе, отставая от Турции на 3 очка.
Стефан Кунц возглавлял сборную Турции с сентября 2021-го. Команда остановилась в шаге от прохода на чемпионат мира в Катаре, уступив лишь Италии в плей-офф квалификации.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.— TFF (@TFF_Org) September 20, 2023
Sayın Stefan Kuntz’a, A… pic.twitter.com/OzukRIh8oc
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