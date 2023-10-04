Остались формальности. На следующей неделе УЕФА утвердит организаторов Евро-2028 и Евро-2032

УЕФА дало добро национальной федерации Турции присоединиться к заявке Италии ради совместного проведения Евро-2032.

Таким образом, у совместной заявки Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии не будет конкурентов на проведение Евро-2028, а Турция и Италия вместе проведут Евро-2032.

Формально совместная британо-ирландская заявка на Евро-2028 и итальяно-турецкая на Евро-2032 будут утверждены на собрании исполнительного комитета УЕФА 10 октября.