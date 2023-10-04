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Остались формальности. На следующей неделе УЕФА утвердит организаторов Евро-2028 и Евро-2032
Турция и Италия объединились ради совместного проведения турнира
Фото: УЕФА
УЕФА дало добро национальной федерации Турции присоединиться к заявке Италии ради совместного проведения Евро-2032.
Таким образом, у совместной заявки Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса и Ирландии не будет конкурентов на проведение Евро-2028, а Турция и Италия вместе проведут Евро-2032.
Формально совместная британо-ирландская заявка на Евро-2028 и итальяно-турецкая на Евро-2032 будут утверждены на собрании исполнительного комитета УЕФА 10 октября.
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