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Франция опубликовала заявку на октябрьские матчи: Мбаппе, Дембеле, Коман, Камавинга, Эрнандес – в составе
Впереди матч квалификации и товарняк
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Сборная Франции опубликовала заявку на октябрьские матчи. "Les Blues" сыграют с "Нидерландами" в квалификации чемпионата Европы и с "Шотландией" в товарищеском поединке.
Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс");
Защитники: Жонатан Клосс ("Марсель"), Люка Эрнандес ("ПСЖ"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Бенжамен Павар ("Интер"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Бавария");
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени ("Реал"), Юссуф Фофана ("Монако"), Бубакар Камара ("Астон Вилла"), Адриен Рабьо ("Ювентус");
Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Маркус Тюрам ("Интер"), Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
Матч квалификации ЕВРО-2024 с Нидерландами пройдет 13-го числа, а товарищеский матч с "Шотландией" – 17-го.
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