УЕФА перенес матч квалификации Евро-2024 Израиль - Швейцария

УЕФА сообщил, что официально перенес матч квалификации к Евро-2024 Израиль - Швейцария.

Поединок 7-го тура группы I должен был состояться 12-го октября. Однако из-за ситуации в Израиле поединок перенесен на неизвестный срок.

Также из-за атаки террористической организации ХАМАС были перенесены матчи молодежного Евро Израиль - Эстония и Израиль Германия. Они должны были пройти 12-го и 17-го октября.

Примечательно, что 26-го октября луганская "Заря" в Тель-Авиве в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций сыграет против "Маккаби". По этому поединку пока никаких решений принято не было.