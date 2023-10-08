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УЕФА перенес матч квалификации Евро-2024 Израиль - Швейцария
В конце октября "Заря" должна сыграть в Тель-Авиве в конце октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА сообщил, что официально перенес матч квалификации к Евро-2024 Израиль - Швейцария.
Поединок 7-го тура группы I должен был состояться 12-го октября. Однако из-за ситуации в Израиле поединок перенесен на неизвестный срок.
Также из-за атаки террористической организации ХАМАС были перенесены матчи молодежного Евро Израиль - Эстония и Израиль Германия. Они должны были пройти 12-го и 17-го октября.
Примечательно, что 26-го октября луганская "Заря" в Тель-Авиве в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций сыграет против "Маккаби". По этому поединку пока никаких решений принято не было.
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