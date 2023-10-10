Сборная Мальты объявила заявку на матчи с Италией и Украиной

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини объявил состав своей команды на поединки отборочного турнира Евро-2024 с Италией и Украиной. Итальянский специалист рассчитывает на 28-х игроков.

Состав сборной Мальты

Вратари: Генри Бонелло ("Хамрун Спартанс"), Рашид Аль-Туми ("Слима Вондерерс"), Джейк Галеа ("Валлетта").

Защитники: Зак Мускат ("Фаренсе", Португалия), Жан Борг ("Слима Вондерерс"), Фердинандо Апап, Курт Шоу (оба - "Хибернианс"), Стив Борг ("Хамрун Спартанс"), Энрико Пепе ("Биркиркара").

Полузащитники: Мэттью Гийомье ("Сталь Мелец", Польша), Кейн Аттард ("Белененсеш", Португалия), Тедди Теума ("Стад Реймс", Франция), Хуан Корбалан, Райан Камензули, Джозеф Мбонг (все - "Хамрун Спартанс"), Адам Магри, Данстан Велла (оба - "Флориана"), Стивен Пизани ("Санта-Лючия"), Николай Мускат ("Марсашлокк"), Янник Янкам ("Биркиркара"), Бьорн Кристенсен ("Хибернианс"), Брэндон Пайбер ("Валлетта").

Нападающие: Джоди Джонс ("Ноттс Каунти", Англия), Юрген Дегабриеле ("Хибернианс"), Кириан Нвоко ("Флориана"), Пол Мбонг, Александер Сатариано (оба - "Биркиркара"), Люк Монтебелло ("Хамрун Спартанс").

Напомним, 14 октября сборная Мальты в Бари проведет матч отбора Евро-2024 с Италией, а 17 октября в Та-Кале сыграет с Украиной (начало встречи - в 21:45 по киевскому времени).