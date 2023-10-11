Испания - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

После легких разгромов Грузии (7:1) и Кипра (6:0) Испанию ждет настоящее испытание в лице лидера группы, и это должно быть интересно.

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Шотландия уже била Испанию на своем поле в марте благодаря дублю Скотта Мактоминея, после чего разделалась с аутсайдерами группы - Норвегией, Грузией и Кипром.

Конечно, у "Красной фурии" полно ресурса, чтобы взять реванш. Идейный тупик имени Луиса Энрике преодолен, и на команду вновь приятно смотреть. Смущает только переполненный лазарет - там сейчас Педри, Асенсио, Ольмо, Ямаль, Гайя, а Гави и Нико Уильямс под вопросом.

Справятся ли испанцы с такими потерями, или же группу сенсационно выиграет Шотландия - узнаем 12 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 21:45 по Киеву.

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