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Ответственность Петракова. Латвия - Армения. Прямая онлайн видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Латвия - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армения все еще сохраняет шансы на выход на Евро-2024, но для этого нужно не допускать осечек в оставшихся матчах. В частности, и в матче против Латвии.
Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12-го октября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
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12 октября. 19:00. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа D
Рига. "Сконто"
Латвия - Армения
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
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