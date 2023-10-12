Ответственность Петракова. Латвия - Армения. Прямая онлайн видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Армения все еще сохраняет шансы на выход на Евро-2024, но для этого нужно не допускать осечек в оставшихся матчах. В частности, и в матче против Латвии.

Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12-го октября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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12 октября. 19:00. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа D

Рига. "Сконто"

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)