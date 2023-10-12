Испания - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

В этом отборе Шотландия уже побеждала Испанию. Если это сделает еще раз, то гарантирует себе выход на чемпионат Европы 2024-го года.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12-го октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур

12 октября. Севилья. "Олимпийский"

Испания 21:45 Шотландия

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1