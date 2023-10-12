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Испания - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Испания - Шотландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/SEFutbol
В этом отборе Шотландия уже побеждала Испанию. Если это сделает еще раз, то гарантирует себе выход на чемпионат Европы 2024-го года.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12-го октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур
12 октября. Севилья. "Олимпийский"
Испания 21:45 Шотландия
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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