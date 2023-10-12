Хорватия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Лидеры группы сыграют между собой с целью облегчить себе жизнь в борьбе за выход на Евро-2024. Действительно, победитель получит карт-бланш.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12-го октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Отбор к Евро-2024. Группа D. 7-й тур

12 октября. Осиек. "Опус Арена"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол>>>