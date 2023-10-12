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Хорватия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Хорватия - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency
Лидеры группы сыграют между собой с целью облегчить себе жизнь в борьбе за выход на Евро-2024. Действительно, победитель получит карт-бланш.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12-го октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024. Группа D. 7-й тур
12 октября. Осиек. "Опус Арена"
Хорватия 21:45 Турция
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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