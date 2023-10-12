Албания – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

У Албании и Чехии – очень напряженные разборки между собой за право сыграть на Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12 октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур

Тиран, Арена Комбетаре

Трансляция – Megogo