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Албания – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Албания - Чехия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: tumblr
У Албании и Чехии – очень напряженные разборки между собой за право сыграть на Евро-2024.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12 октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур
Тиран, Арена Комбетаре
Албания – Чехия 21:45
Трансляция – Megogo
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