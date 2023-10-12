Кипр - Норвегия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

У Норвегии и Кипра мало шансов отобраться на чемпионат Европы напрямую из своей квалификационной группы. Но у норвежцев есть шансы на плей-офф, поэтому команда должна быть в тонусе.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12 октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Отбор к Евро-2024

Кипр 21:45 Норвегия

Трансляция - MEGOGO Футбол 5