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Кипр - Норвегия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Кипр - Норвегия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
У Норвегии и Кипра мало шансов отобраться на чемпионат Европы напрямую из своей квалификационной группы. Но у норвежцев есть шансы на плей-офф, поэтому команда должна быть в тонусе.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12 октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Кипр 21:45 Норвегия
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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