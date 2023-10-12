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Фарерские острова - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Фарерские острова - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafal Oleksiewicz
У Польши – большие проблемы в этом квалификационном цикле. Однако еще не все потеряно.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 12 октября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Фарерские острова 21:45 Польша
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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