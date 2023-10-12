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Два игрока сборной Италии отправлены домой из-за дела о ставках
Полиция посещала тренировочный центр сборной и допрашивала обоих
Фото: twitter.com/Azzurri_En
Сандро Тонали и Николо Дзаньоло отправлены из тренировочного лагеря сборной Италии домой и не примут участие в октябрьских матчах "адзурри" против Мальты и Англии. Об этом сообщает Федерация Футбола Италии. Причина - расследование против них о незаконных ставках.
"Федерация объявляет о том, что сегодня после обеда Прокуратура Турина сообщила игрокам Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, тренирующимся с национальной командой в тренировочном центре в Коверчано, о расследовании против них. Игрокам были представлены соответствующие документы", - сообщает официальный сайт Федерации.
"Вне зависимости от подозрений и действий, мы считаем, что в нынешней ситуации игроки не пребывают в надлежащих кондициях, позволяющих им участвовать в матчах сборной в следующие дни. Поэтому Федерация решила позволить игрокам, также с целью защитить их, покинуть сборную и отправиться в свои клубы".
Как сообщают различные источники, сегодня после обеда представители полиции и Прокуратуры побывали в Коверчано и допрашивали игроков. Они подозреваются в ставках на футбольные матчи на незаконных сайтах. При этом, согласно сообщениям, Дзаньоло даже ставил на матчи "Ромы" в то время, как играл за нее. Что может усугубить его вину.
Следует напомнить, что по таким же обвинениям ведется расследование против еще одного игрока сборной Николо Фаджоли, не вызванного на октябрьские матчи из-за травмы.
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