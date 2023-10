Отбор на Евро-2024. Испания - Шотландия 2:0. Победа имени ВАР и Мораты

Испания лишь ценой огромных усилий прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Шотландии в официальных матчах.

Игра стартовала с двух кряду шансов от Феррана и Мораты, но оба не славятся стопроцентной реализацией, и "Скотты" отбились.

Уже скоро стало ясно, что в атаку гости не пойдут вообще. Форвард Дайкс занимался сугубо отбором, пасов на него не было. К тому же, Испания прессинговала слишком мощно, не давая Шотландии контролировать мяч.

Поначалу казалось, что это легкий матч для "Фурии", но Мерино пробил в штангу, гол Мораты отменили из-за офсайда, а остальное - контроль мяча без моментов; его влияние на табло нулевое. И так прошел тайм.

1 - @SEFutbol ???????? have lost just one of their eight home games to #Scotland???????????????????????????? (W4 D3), losing none of their last six (W3 L3). Trending. pic.twitter.com/iHexRfHHcE