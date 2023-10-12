Отбор на Евро-2024. Испания - Шотландия 2:0. Победа имени ВАР и Мораты

Испания лишь ценой огромных усилий прервала 9-матчевую беспроигрышную серию Шотландии в официальных матчах.

Игра стартовала с двух кряду шансов от Феррана и Мораты, но оба не славятся стопроцентной реализацией, и "Скотты" отбились.

Уже скоро стало ясно, что в атаку гости не пойдут вообще. Форвард Дайкс занимался сугубо отбором, пасов на него не было. К тому же, Испания прессинговала слишком мощно, не давая Шотландии контролировать мяч.

Поначалу казалось, что это легкий матч для "Фурии", но Мерино пробил в штангу, гол Мораты отменили из-за офсайда, а остальное - контроль мяча без моментов; его влияние на табло нулевое. И так прошел тайм.

1 - @SEFutbol ???????? have lost just one of their eight home games to #Scotland???????????????????????????? (W4 D3), losing none of their last six (W3 L3). Trending. pic.twitter.com/iHexRfHHcE — OptaJose (@OptaJose) October 12, 2023

Испания страдала от неработающих флангов - вот откуда проблемы. Без дриблинга Нико, Ямаля, Асенсио игра получалась пресной. Пасы Оярсабаля не проходили, Ферран - ни о чем. В итоге тренеру де ла Фуэнте пришлось выпускать сразу троих дебютантов - Франа, Сансета и Сарагосу. Но какой с них спрос?

А затем еще Дани Карвахаль завозился с мячом, привез на свои ворота стандарт, с которого гениально пробил Мактоминей. Это мог быть самый эффектный гол вечера, но ВАР все отменил из-за толчка вратаря.

Эти минутные эмоциональные качели, пожалуй, и решили исход. Испанию они взбодрили, Шотландия же наоборот ослабила бдительность, и вскоре почти 38-летний Хесус Навас показал молодежи, как надо навешивать, идеально обслужив рывок Альвато Мораты - 1:0!

1 - Jesús Navas ???????? has become the oldest #Spain's player to provide an assist since at least 2004 (excluding friendlies) at 37 years and 325 days. Rocker. pic.twitter.com/45qSN9oAmp — OptaJose (@OptaJose) October 12, 2023

"Скотты", конечно, после этого чуть раскрылись, и дальше Испании было уже легко забить второй.

В таблице после победы команда Луиса де ла Фуэнте имеет 12 очков, у Шотландии - 15, но она и сыграла на матч больше. На 3-й строчке с 10 баллами Норвегия. Де-юре место на Евро пока себе не обеспечил никто.

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Испания - Шотландия - 2:0

Голы: Мората, 73, Сансет, 86

Испания: Симон - Карвахаль (Навас, 67), Ле Норман, Ляпорт, Бальде (Фран Гарсия, 46) - Гави, Родри, Мерино (Сансет, 66) - Ферран Торрес, Мората (Хоселу, 85), Оярсабаль (Сарагоса, 46)

Шотландия: Ганн - Хики, Портеус (Гилмор, 87), Хендри, Маккенна, Робертсон (Паттерсон, 44) - Макгинн, Мактоминей, Макгрегор (Маклин, 88), Кристи (Армстронг, 79) - Дайкс (Адамс, 79)

Предупреждения: Мерино, 45+4, Карвахаль, 59, Симон, 61, Ляпорт, 90 - Дайкс, 36, Паттерсон, 51