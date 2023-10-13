ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор ЕВРО-2024. Группа I. Нули у Беларуси и Румынии, а Косово громит Андорру
Ничья не помогла Беларуси, а победа дает надежды Косово
Фото: https://twitter.com/team_kosovo
По неизвестным причинам получившая право в отборе на чемпионат Европы Беларусь продолжает не впечатлять рядового зрителя своим футболом. Команда одержала единственную победу в отборе над Косово прошлым летом (2:1). В поединке с Румынией подопечным Карлоса Феррера снова не удалось показать яркій футбол, игроки Беларуси набили по воротам соперников на 0,5 гола, тогда как Румыны наиграли на гол.
Квалификация ЕВРО-2024. Группа I. 7 тур
Беларусь – Румыния. 0:0
Андорра не могла ничего противопоставить Косово по игре. Это вылилось в статистику, по которой моменты гостей были опаснее в 6 раз. Косово занимает 4-е место с 7-ю очками после игры. У Израиля 11 очков после 6 туров и его можно догнать.
Квалификация ЕВРО-2024. Группа I. 7 тур
Андорра – Косово. 0:3
Голы: 26', 71' М. Рашица, 83' А. Зечири
Our Group I standing after today's win:#ANDKOS pic.twitter.com/JC0MPoeTQ7— Kosovan Football ???????? (@kosovanfooty_EN) October 12, 2023
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Люксембург U21 — Украина U21 0:3. Замены Мельгосы сработали
- Волошин, Брагару и Краснопир – в старте украинской молодежки на Люксембург
- Протокол ВАР могут изменить, чтобы останавливать матчи после ошибочных решений. Разговор судей хотят вывести в трансляцию
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО