Отбор ЕВРО-2024. Группа I. Нули у Беларуси и Румынии, а Косово громит Андорру

По неизвестным причинам получившая право в отборе на чемпионат Европы Беларусь продолжает не впечатлять рядового зрителя своим футболом. Команда одержала единственную победу в отборе над Косово прошлым летом (2:1). В поединке с Румынией подопечным Карлоса Феррера снова не удалось показать яркій футбол, игроки Беларуси набили по воротам соперников на 0,5 гола, тогда как Румыны наиграли на гол.

Квалификация ЕВРО-2024. Группа I. 7 тур

Беларусь – Румыния. 0:0

Андорра не могла ничего противопоставить Косово по игре. Это вылилось в статистику, по которой моменты гостей были опаснее в 6 раз. Косово занимает 4-е место с 7-ю очками после игры. У Израиля 11 очков после 6 туров и его можно догнать.

Квалификация ЕВРО-2024. Группа I. 7 тур

Андорра – Косово. 0:3

Голы: 26', 71' М. Рашица, 83' А. Зечири