ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австрия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Австрия - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одно из центральных противостояний игрового дня. Непредсказуемая Австрия против звездной Бельгии. Матч, который будет иметь большое значение в процессе распределения проходных мест в таблице.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.
Отбор к Евро-2024. Группа F. 7-й тур
13 октября. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия 21:45 Бельгия
Арбитр: Хесус Манзано (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- Месси о плевке Санабрии в него: Я даже не знаю, кто это
- Отбор к ЧМ-2026. Аргентина справилась с Парагваем, Бразилия не победила Венесуэлу
- Победа украинской молодежки, изменения в протоколе использования ВАР и возможное возвращение Зидана в Реал. Главные новости за 12 октября
- 4-2-3-1, Трубин в воротах и Довбик на острие. Прогноз Вирта на матч против Северной Македонии
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
Новости по теме
- 02:03 Зарубежные Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
- 12:26 Зарубежные Нидерланды – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- 22:15 Зарубежные Португалия – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024