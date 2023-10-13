Австрия - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Одно из центральных противостояний игрового дня. Непредсказуемая Австрия против звездной Бельгии. Матч, который будет иметь большое значение в процессе распределения проходных мест в таблице.

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Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.

Отбор к Евро-2024. Группа F. 7-й тур

13 октября. Вена. "Эрнст Хаппель"

Арбитр: Хесус Манзано (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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