ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Нидерланды - Франция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Топ-матч игрового дня. Классика европейского футбола. Франция очень близка к выходу на чемпионат Европы, Нидерланды попытаются сломать планы "трехцветных".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 1.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа B, седьмой тур
13 октября, 21:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Нидерланды - Франция
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- Шахтер: Наш игрок действительно не вернулся в Украину. У нас нет информации, в каком направлении он исчез
- Месси о плевке Санабрии в него: Я даже не знаю, кто это
- Игрок Шахтера, который исчез после матча еврокубков, сбежал в РФ - Источник
- Польша рискует не выйти на Евро-2024. Что не так с Кадрой
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Новости по теме
- 02:03 Зарубежные Нидерланды - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
- 12:26 Зарубежные Нидерланды – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- 22:15 Зарубежные Португалия – Словакия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024