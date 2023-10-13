Португалия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Португалия – в шаге от квалификации на Евро-2024. Сегодня команда Криштиану Роналду попытается победить Словакию, чтобы приблизиться к цели.

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Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 3.

Отбор на Евро-2024. Группа J. 7-й тур.

13 октября. 21:45. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Португалия - Словакия