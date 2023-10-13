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Португалия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Португалия - Словакия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Португалия – в шаге от квалификации на Евро-2024. Сегодня команда Криштиану Роналду попытается победить Словакию, чтобы приблизиться к цели.
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Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 3.
Отбор на Евро-2024. Группа J. 7-й тур.
13 октября. 21:45. Порту. "Эштадиу ду Драгау"
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