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Ирландия - Греция. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Ирландия - Греция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландия и Греция сыграют в рамках квалификации Евро-2024.
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Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 5.
Отбор к Евро-2024
Ирландия 21:45 Греция
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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