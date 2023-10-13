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Исландия – Люксембург. Смотреть онлайн, видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Исландия - Люксембург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images
Исландия и Люксембург сыграют между собой в рамках квалификации Евро-2024.
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Матч отбора Евро-2024 состоится в пятницу, 13 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 6.
Отбор к Евро-2024
Исландия 21:45 Люксембург
Трансляция - MEGOGO Футбол 6
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