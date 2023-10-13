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Лихтенштейн – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн, видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/EdDzeko
Матч отбора Евро-2024 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина состоится в пятницу, 13 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 7.
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Отбор к Евро-2024
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
Трансляция - MEGOGO Футбол 7
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