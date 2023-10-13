Отбор к Евро-2024. Гол Лукаку выводит Бельгию на Евро. Австрия - Бельгия 2:3

Отбор к Евро-2024. Группа F. 7-й тур

Вена. "Эрнст Хаппель"

Арбитр: Хесус Манзано (Испания)

Австрия - Бельгия 2:3

Голы: Лукебакио 12, 55; Лукаку 58 - Лаймер 72; Забитцер 84п

Австрия: А. Шлагер - Зайвальд, Лингарт, Дансо (Байдо), Вобер (Прасс) - Лаймер, Виммер (Забитцер), Х. Шлагер, Гриллич, Баумгартнер (Чам) - Саркария (Калайджич)

Бельгия: Сельс - Кастань, Вертоонген, Фас, Теат - Мангала (Тилиманс), Онана, Опенда (Карраско) - Лукебакио (Бакайоко) (Вермеер), Лукаку, Доку (Кейта)

Предупреждения: Мангала, Зайвальд, Гриллич, Виммер, Кастань, Лаймер, Лукаку

Удаление: Онана - две желтые.

Фавориты группы F Австрия и Бельгия к поединку подошли со значительными кадровыми потерями, из-за травм игру пропускали: капитан австрийцев Дэвид Алаба, многолетний лидер атак - Марко Арнаутович и еще целый ряд представителей Бундеслиги. По сравнению с последним матчем отбора сразу шесть замен в старте. В нападении австрийцев появляется дебютант сборной - Саркария.

У бельгийцев ситуация аналогичная, уже давно в лазарете Де Брюйне, также отсутствуют представители АПЛ - Троссард и Лавиа. Понятна ситуация с Куртуа, но травмировался и второй номер сборной - Кастельс, поэтому на воротах появляется Сельс, для которого этот матч стал четвертым в рядах сборной.

Ральф Рагник выбрал для игры схему 4-4-1-1, под нападающим Саркарией расположился Баумгартнер, который имеет 3 гола и 2 ассиста в 5 поединках отбора.

Доменико Тодеско выбрал схему 4-3-3, с Лукаку в центре нападения и быстрыми Доку и Лукебакио по флангам.

Хозяева несмотря на значительные потери начали поединок против именитого соперника с позиции силы, уже с первых минут насели на ворота гостей. Но класс игроков Бельгии сказался сразу же, гости реализуют первый момент в контратаке, Лукебакио прошел по правому флангу, продавив Лингарта, и пробил точно в дальний угол ворот, Шлагер не спас, 0:1 в пользу "красных дьяволов" уже на 12 минуте.

В середине тайма было много борьбы в центре поля, на 35 минуте сразу трое центральных полузащитников подсели на желтые карточки, из них двое бельгийцев - Мангала и Онана.

Австрийцы много атаковали, выстраивали позиционные атаки, имели несколько хороших моментов в первом тайме сравнять счет и в целом выглядели острее. Бельгийцы же сознательно отдали инициативу сопернику и выходили в быстрые контратаки при первой возможности, не передерживая мяч.

Класс игроков Бельгии снова дал о себе знать в начале второго тайма, Лукаку попал в перекладину, атака продолжилась, Корраско, который вышел после перерыва, накрутил на фланге Виммера, которому пришлось фолить, опасный штрафной, бельгийцы разыграли стандарт, Лукебакио пробивает по воротам - рикошет от защитника и 0:2 на табло.

Через три минуты забил уже и Лукаку, Доку на скорости прошел защиту австрийцев и выкатил на удар Ромелу, на этот раз лучший бомбардир отбора на Евро реализовал свой момент. Следует отметить великолепную реализацию гостей, на момент третьего гола у них было 5 ударов в створ ворот.

Когда казалось, что в этом поединке уже все решено, сегодняшний капитан австрийцев Конрад Лаймер дальним ударом отквитал один мяч на 73 минуте. За десять минут до завершения поединка бельгийцы остаются вдесятером, Онана получает вторую желтую карточку и дарит австрийцам крупицу надежды.

На 82 минуте ВАР вмешался в эпизод с рукой Теата в штрафной бельгийцев, и рефери показал на 11-ти метровую отметку, Забитцер, который только что вышел на замену, реализует пенальти. 2:3 и австрийцы возвращаются в игру.

Последние минуты этого фантастического матча прошли под серьезным давлением хозяев, бельгийцы полностью отошли к своей штрафной, но смогли выдержать финальный штурм австрийцев. Бельгия побеждает в Вене и вместе с португальцами и французами выходит на Евро 2024. Австрийцы хоть и проигрывают, но тоже находятся на комфортном расстоянии от преследователей и только чудо может помешать им не поехать летом 2024 года в Германию.