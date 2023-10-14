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Дания - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Дания - Казахстан: Смотреть Онлайн ⋇ видеотрансляция матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий
Дания и Казахстан в первом круге отбора в очном матче показали невероятное шоу, забили пять голов, одна из команд организовала камбэк. Как будет в этот раз?
Матч отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 14 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
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Отбор к Евро-2024. Группа Н, 7-й тур
Копенгаген, Паркен
Дания – Казахстан 21:45
Трансляция – Megogo
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