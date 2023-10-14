Дания - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Дания и Казахстан в первом круге отбора в очном матче показали невероятное шоу, забили пять голов, одна из команд организовала камбэк. Как будет в этот раз?

Матч отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 14 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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Отбор к Евро-2024. Группа Н, 7-й тур

Копенгаген, Паркен

Трансляция – Megogo