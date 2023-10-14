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Венгрия - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Сербия - Венгрия: Смотреть Онлайн ⋇ видеотрансляция матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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Венгрия и Сербия – прямые конкуренты в борьбе за самые высокие места в своей группе. Их очный матч имеет очень большое значение.
Матч отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 14 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
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Отбор на Евро-2024. Группа G. 7-й тур
Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена"
Арбитр в поле — Франсуа Летесьер (Франция)
Венгрия 21:45 Сербия
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO
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