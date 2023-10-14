Венгрия - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Венгрия и Сербия – прямые конкуренты в борьбе за самые высокие места в своей группе. Их очный матч имеет очень большое значение.

Матч отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 14 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Отбор на Евро-2024. Группа G. 7-й тур

Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена"

Арбитр в поле — Франсуа Летесьер (Франция)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO