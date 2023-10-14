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Словения - Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Словения - Финляндия: Смотреть Онлайн ⋇ видеотрансляция матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: palloliitto.fi
Один из определяющих матчей в борьбе за прямой выход на чемпионат Европы.
Матч отбора к Евро-2024 состоится в субботу, 14 октября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
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Отбор к Евро-2024
Словения – Финляндия
Трансляция матча - MEGOGO Футбол 1
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