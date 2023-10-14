Форвард Северной Македонии: Нам не повезло так, как Украине

Нападающий сборной Северной Македонии Боян Миовски разочарован тем, что его команде не удалось ни одного в матче с Украиной (0:2).

“Никто не хочет забить гол больше чем я, нападающий. Мы играли на своем максимуме, и в первом тайме мы играли хорошо, не хватало только одного гола".

"Реалистично, если бы мы забили гол, это был совсем другой матч, но что поделаешь".

"Нам не повезло. В некоторые моменты игры мы доминировали, мы делали все, что могли. Нам не повезло так, как Украине, особенно в первом голе. Что есть, то есть", – приводит слова Миовски sportsport.mk.