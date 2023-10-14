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Форвард Северной Македонии: Нам не повезло так, как Украине
Миовски прокомментировал матч с Украиной
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
Нападающий сборной Северной Македонии Боян Миовски разочарован тем, что его команде не удалось ни одного в матче с Украиной (0:2).
“Никто не хочет забить гол больше чем я, нападающий. Мы играли на своем максимуме, и в первом тайме мы играли хорошо, не хватало только одного гола".
"Реалистично, если бы мы забили гол, это был совсем другой матч, но что поделаешь".
"Нам не повезло. В некоторые моменты игры мы доминировали, мы делали все, что могли. Нам не повезло так, как Украине, особенно в первом голе. Что есть, то есть", – приводит слова Миовски sportsport.mk.
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