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Алиоски о Трубине: Мы просто пробивали в него и ему было легко это отбивать. Не готов сильно его хвалить
Лидер Северной Македонии об игре Анатолия
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Северной Македонии Эзган Алиоски поделился впечатлением об игре украинского голкипера Анатолия Трубина в матче отбора на Евро-2024 в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт:
"Трубин? Не знаю, лучший ли он игрок на поле, но он очень классно отработал. Несколько сейвов сделал. Счастье было на его стороне. Он классный голкипер, не знаю, могу ли сравнивать с ним Столе [Димитриевски].
Не готов сильно хвалить Трубина, потому что мы просто пробивали в него и ему было просто это отбивать".
Напомним, что болельщики
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