Алиоски о Трубине: Мы просто пробивали в него и ему было легко это отбивать. Не готов сильно его хвалить

Полузащитник сборной Северной Македонии Эзган Алиоски поделился впечатлением об игре украинского голкипера Анатолия Трубина в матче отбора на Евро-2024 в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт:

"Трубин? Не знаю, лучший ли он игрок на поле, но он очень классно отработал. Несколько сейвов сделал. Счастье было на его стороне. Он классный голкипер, не знаю, могу ли сравнивать с ним Столе [Димитриевски].

Не готов сильно хвалить Трубина, потому что мы просто пробивали в него и ему было просто это отбивать".