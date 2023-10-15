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Турция – Латвия. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Турция - Латвия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед Турцией открыты хорошие перспективы выхода на чемпионат Европы 2024. Один из важных шагов – матч против Латвии.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Турция 21:45 Латвия
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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