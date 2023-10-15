Польша – Молдова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

У поляков – немалые проблемы в этом отборе, но все еще есть шансы выйти сухими из воды. Важно для перспектив – победить Молдову.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 3