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Польша – Молдова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Польша - Молдова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У поляков – немалые проблемы в этом отборе, но все еще есть шансы выйти сухими из воды. Важно для перспектив – победить Молдову.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Польша 21:45 Молдова
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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