Румыния – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Сборная Румынии в этом матче не имеет другого выхода, кроме как побеждать Андорру. И побеждать уверенно. Это необходимо для перспектив выхода из группы.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Отбор к Евро-2024

Румыния 21:45 Андорра

Трансляция - MEGOGO Футбол 5