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Румыния – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Румыния - Андорра: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Румынии в этом матче не имеет другого выхода, кроме как побеждать Андорру. И побеждать уверенно. Это необходимо для перспектив выхода из группы.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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