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Чехия - Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Чехия - Фарерские острова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чехия отстает от Польши и Албании в своей квалификационной группе, но имеет еще матч в запасе. Чехи настроены не заметить Фарерские острова.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Чехия 21:45 Фарерские острова
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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