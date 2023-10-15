Чехия - Фарерские острова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Чехия отстает от Польши и Албании в своей квалификационной группе, но имеет еще матч в запасе. Чехи настроены не заметить Фарерские острова.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1